Стало известно, кто удовлетворен работой в России больше всего

Женщины в России в целом больше удовлетворены своей работой по сравнению с мужчинами, несмотря на то что в среднем зарабатывают меньше. Об этом говорится в статье «Качество трудовой жизни и удовлетворенность работой российских женщин и мужчин: сравнительный анализ», сотрудника РАН Екатерины Черных.

По ее данным, представительницы прекрасного пола доверяют руководству и коллегам больше мужчин, реже сталкиваются с тяжелыми условиями труда и физическими неудобствами на рабочем месте.

В то же время у мужчин в целом хуже условия работы, они чаще испытывают стресс. Особенно это касается молодых отцов. При этом зарплаты у мужчин выше - в 2021 году в среднем на 27% по данным Росстата.

Эксперт объясняет этот парадокс тем, что изначально у женщин занижены ожидания от работы. Они соглашаются на меньшую оплату, лишь бы были гибкий график и стабильность. Поэтому им и проще остаться довольными.

Между тем в мире растет внимание к гендерным вопросам на рынке труда. В частности, в этом году Нобелевскую премию по экономике получила Клаудия Голдин за изучение роли женщин в экономике. Она отметила, что гендерный разрыв в зарплатах остается стабильным, поскольку выбор образования и карьеры женщины делают под влиянием гендерных стереотипов.

До этого были названы самые частые причины отказа россиянам в работе.

Ранее в МГУ заявили о пользе для экономики приема на работу всех инвалидов.