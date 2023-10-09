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Цены на один вид квартир в Москве за год выросли на 1,5 млн

Стоимость евродвушек в новостройках Москвы за год выросла на 1,5 млн рублей

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

За последний год в Москве на 1,5 млн рублей выросла средняя стоимость самых востребованных квартир-новостроек — евродвушек, составив 12,9 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По информации экспертов, около 70% предложения в новостройках старой Москвы в сегменте комфорт-класса — это евродвушки, студии и евротрешки. За год средняя цена лота таких квартир выросла на 11% до 14,4 млн рублей.

Самый значительный рост показали евродвушки — на 13,5%, или 1,5 млн рублей, до 12,9 млн рублей. Евротрешки подорожали на 11,4% до 18,2 млн рублей, студии — на 10,7% до 8,6 млн рублей.

Как поясняют аналитики, самым доступным по ценам на новостройки остается Зеленоградский административный округ со средней стоимостью лота 9,5 млн рублей. А самым дорогим — Северо-Западный округ с ценой 17,9 млн рублей.

В конце прошлой недели эксперты спрогнозировали падение средних ставок на аренду квартир в России.

Ранее эксперты назвали причину перегрева российского рынка недвижимости.

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