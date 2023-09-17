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Афины профинансируют на €300 млн борьбу против изменения климата за счет туристов

Греция хочет увеличить финансирование борьбы за сохранение климата

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Christoph Reichwein/dpa/Reuters

Греция хочет увеличить финансирование борьбы за сохранение климата на фоне непрекращающихся природных бедствий, которые подрывают уклад жизни в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

«Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу объявил о выделении дополнительных 300 миллионов евро на борьбу с последствиями изменения климата, признав масштаб кризиса, с которым столкнулась страна», — указано в сообщении.

Общая сумма, выделенная Грецией на борьбу за сохранение климата, таким образом составит уже €600 млн. В канцелярии премьер-министра Греции ситуацию с сильнейшими природными пожарами и наводнениями назвали «войной в мирное время».

Власти Греции планируют добыть средства через повышение стоимости обслуживания туристов, в том числе — увеличения платы за проживание.

Ранее вблизи порта НАТО в Греции произошел мощный лесной пожар.

Ранее в лесном массиве Стамбула на территории около 40 гектаров произошел крупный пожар.

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