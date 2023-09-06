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Стало известно, насколько ускорилась инфляция в России

Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 5,19%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С 29 августа по 4 сентября годовая инфляция в России ускорилась до 5,19% после 5,03% неделей ранее. Об этом сообщает Минэкономразвития в обзоре о текущей ценовой ситуации.

В ведомстве отмечают, что на неделе цены выросли на 0,11%. В сегменте продовольственных товаров инфляция ускорилась до 0,12% на фоне замедления дефляции на овощи и фрукты до 1,3% и продолжающегося роста цен на другие продукты (0,24%).

В непродовольственном сегменте цены выросли на 0,41%, что связано с удорожанием бытовой техники и ускорением роста цен на автомобили и бензин. В сфере услуг дефляция замедлилась с 0,37% до 0,28% на фоне удешевления авиабилетов на 4,94% неделей ранее они дешевели на 8,77%.

Накануне ЦБ спрогнозировал, что по итогам года инфляция в России составит 5-6,5%. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли на 0,61% в месяц, что соответствует 7,6% в годовом выражении.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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