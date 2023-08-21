Ситибанк перестанет покупать доллары и евро

Российский коммерческий банк с иностранным капиталом, который входит в финансовую корпорацию Citigroup, Ситибанк с 22 августа временно приостановит прием и покупку долларов США и евро в своих кассах. Об этом сообщается на сайте банка.

«С 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — говорится в сообщении.

Изменения коснутся клиентов тарифов для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold, отметили в банке.

14 октября 2022 года Citi объявил о том, что прекратит предоставление практически всех услуг и сервисов в РФ для корпоративных клиентов к концу первого квартала 2023 года. После этого операционная деятельность Citi в России включает только услуги и сервисы, наличие которых требуется в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании.

21 августа стало известно, что Райффайзенбанк введет комиссию на входящие переводы в долларах с начала сентября.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.