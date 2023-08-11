Цены на туры в Турцию превысили исторический максимум с 2001 года

Цены на туры в Турцию превысили 83 тысячи рублей, а также стали выше исторического максимума с 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

«Ежемесячно отдых для россиян дорожал, резкое повышение цен было зафиксировано в мае, когда они подскочили с 69 тысяч рублей до 76,2 тысячи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость туров в Турцию в 2001 году составляла 11 тысяч рублей. На данный момент они стоят более 83 тысяч рублей.

Ранее Турция вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений туризма по размеру среднего чека на турпакет, уступив Мальдивам, Кубе и Шри-Ланке. По данным АТОР, средний чек за туры в Таиланд в августе составил 175,8 тыс. руб., в Турцию — 183 тыс. руб., на Шри-Ланку — 213 тыс. руб., на Кубу — 238,8 тыс. руб., на Мальдивы — 392 тыс. руб. При этом, согласно докладу Ломидзе, средние чеки августовских туров в ОАЭ и Египет находятся на уровне чуть выше 150 тыс. руб. на двоих.

Исполнительный директор АТОР также указала, что динамика летнего турпотока на морские курорты Турции оказалась сильно ниже ожидаемой из-за высоких цен. При этом страна все еще остается направлением номер один в выездном туризме России.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.