Посол Украины в США захотела купить банк Фридмана и Авена

«Сенс банк» (до декабря 2022 года — «Альфа-банк Украина») российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена может быть продан частным владельцам. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В нацбанке заявили, что во время действия военного положения «Сенс банк» будет оставаться в госсобственности, а после его завершения должен быть продан частным владельцам», — уточнило издание.

В сообщении указали, что банком интересуются посол Украины в США, бывший министр финансов Оксана Маркарова и владельцы торговой сети «Эпицентр» Александр и Галина Гереги.

21 июля власти Украины утвердили решение о национализации «Сенс банка». Эта информация появилась на правительственном портале страны. Управление кредитной организацией возьмет на себя Минфин Украины.

Как отметил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну.

7 июля Украина заявила о планах национализировать «Сенс банк» в середине июля.

Ранее в Крыму назвали предварительную сумму от продажи имущества украинских бизнесменов.