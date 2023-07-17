ЦБ рассказал, заменят ли бумажные купюры монеты по 5 и 10 рублей

Пресс-служба Центробанка сообщила, что купюры по пять и 10 рублей не заменят аналогичные монеты, передает ТАСС.

Подчеркивается, что в обращении будут находиться как монеты, так и банкноты номиналом 5 и 10 рублей.

Ранее в инкассаторские центры Сбера Московского региона поступили банкноты в 5 и 10 рублей.

Сообщалось, что решение вернуть бумажные пять и десять рублей было принято на фоне роста цен на металл для чеканки монет.

Центробанк сообщил о намерении возобновить выпуск пяти- и десятирублевых купюр в 2022 году. В конце года в России планировалось возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, ее выпуск прекратили в 2013-м. Также планировалось приступить к выпуску пятирублевой купюры, которую не печатали уже после 1998-го. Сейчас эти банкноты по-прежнему встречаются, но очень редко.

В марте 2023 года зампред Банка России Сергей Белов сообщил об успешном запуске в обращение пяти- и десятирублевых банкнот. По его словам, их начали использовать в некоторых российских регионах.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.