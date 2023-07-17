В Каире считают, что непродление зерновой сделки не затронет экономику Египта

Советник египетского министра снабжения и внутренней торговли Нуамани Наср Нуамани заявил, что непродление зерновой сделки не затронет Египет, так как страна занимается диверсификацией источников импорта пшеницы, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, Каир уже получил две последние партии украинской пшеницы объемами 35 тыс. и 110 тыс. тонн. Нуамани подчеркнул, что Египет рассчитывает на увеличение запасов пшеницы путем диверсификации источников ее получения и на рост ее производства внутри страны.

Чиновник отметил, что Египет является крупнейшим импортером российской пшеницы. Он подчеркнул, что Москва полностью сотрудничает с Каиром в экспортной сфере и всегда решает все возникающие проблемы, связаны ли они с финансированием или со способом экспорта.

Ранее сообщалось, что власти Турции надеются на продление черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом заявил вице-президент Джевдет Йылмаз, подчеркнувший что Турция продолжает работать над продлением соглашения на новый срок. Власти страны рассчитывают, что от визита в Турцию президента РФ Владимира Путина «будут положительные результаты».

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.