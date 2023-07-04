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Курс доллара поднялся выше 90 рублей

Курс доллара США на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Курс доллара на Московской бирже впервые с 28 марта 2022 года был выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

К 14:33 (мск), курс американской валюты прибавил 1,51%, поднявшись до 90,04 руб.

К 14:38 (мск) доллар уже торговался на уровне 89,96 руб. (+1,42%).

В это же время курс европейской валюты поднимался до 98,06 руб. (+1,47%), курс юаня прибавил 2,05%, достигнув 12,432 руб.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя доллар по до 89,72 руб. на торгах Московской биржи, объяснил, что приближение курса американской валюты к отметке 90 руб. связано с недостатком предложения валюты на российском рынке при высоком спросе на нее со стороны импортеров.

По его словам, вклад в рост курса американской валюты к рублю внесли валютные спекулянты. Также ослаблению национальной валюты способствовало и то, что нерезиденты активно выходили из российских активов.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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