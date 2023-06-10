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В Германии заявили о возможном росте стоимости концерна Rheinmetall

Глава Rheinmetall Паппергер допустил увеличение рыночной стоимости концерна до €17 млрд

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Depositphotos

Повышение спроса на военную продукцию на фоне конфликта на Украине может привести к росту рыночной стоимости крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall. Об этом в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил глава организации Армин Паппергер.

«Оценка в €17 млрд является реалистичной для Rheinmetall в среднесрочной перспективе», — отметил Паппергер.

По его словам, текущая рыночная стоимость компании составляет около €10 млрд. При этом концерн показывает хорошие результаты производства. Кроме того, сейчас идут переговоры по крупным заказам на долгий срок и на большие суммы.

Он добавил, что сам концерн не должен превращаться лишь в производителя оружия. Например, происходит поиск покупателей поршневого бизнеса, так как он приносит меньше всего доходов. Кроме того, у этого направления производства нет потенциала роста. Поэтому происходят вложения в другие области. Речь идет о бесшумных компрессорах для тепловых насосов.

Ранее в субботу Паппергер заявил, что производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе концерна может начаться через 15-20 месяцев.

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