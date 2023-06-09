Глава Банка России оценила риски перегрева российской экономики

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит перегрева экономики РФ, однако такие риски сохраняются. Об этом Набиуллина сообщила на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Сейчас мы не можем сказать, что в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, на них нужно обращать внимание», — отметила она.

Набиуллина отметила, что существует риск ужесточения в дальнейшем санкций в отношении России.

Кроме того глава валютного регулятора подчеркнула, что вероятность увеличения ключевой ставки выросла с апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ, которое состоялось 28 апреля.

9 июня по итогам заседания совет директоров Центробанка принял решение сохранить уровень ключевой ставки на отметке 7,5% годовых. Свое решение Банк России объяснил прежде всего ростом инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса.