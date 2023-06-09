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Глава Банка России оценила риски перегрева российской экономики

Набиуллина: ЦБ не увидел признаков перегрева экономики России, но такие риски есть

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит перегрева экономики РФ, однако такие риски сохраняются. Об этом Набиуллина сообщила на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Сейчас мы не можем сказать, что в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, на них нужно обращать внимание», — отметила она.

Набиуллина отметила, что существует риск ужесточения в дальнейшем санкций в отношении России.

Кроме того глава валютного регулятора подчеркнула, что вероятность увеличения ключевой ставки выросла с апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ, которое состоялось 28 апреля.

9 июня по итогам заседания совет директоров Центробанка принял решение сохранить уровень ключевой ставки на отметке 7,5% годовых. Свое решение Банк России объяснил прежде всего ростом инфляции и инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

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