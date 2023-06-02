Россия поддержала два нефтяных проекта в Иране инвестициями на $2,7 млрд

Россия стала крупнейшим иностранным инвестором Ирана, вложив в два нефтяных проекта страны $2,7 млрд. Об этом глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан рассказал в интервью агентству ИРНА.

«…Это около 45% от общего объема иностранных инвестиций в [экономику] Ирана с октября 2021 года по январь 2023 года», — отметил он.

По словам Тизхуштабана, порядка 60% расчетов между Россией и Ираном проходит в национальных валютах – рублях и риалах. При этом 40% платежей приходится на рубль.

Тизхуштабан также уточнил, что страны развивают проекты по ряду других направлений, например железные дороги и сельское хозяйство, автомобилестроение. Также Тегеран поставляет в Москву продукты питания и продукцию для автомобильной промышленности, добавил он.

Антироссийские санкции Тизхуштабан сравнил с санкциями против Ирана.

Россия, Китай, Иран и Ирак заключили между собой различные крупные соглашения в области энергетики и безопасности, тем самым создав новый порядок на глобальном рынке нефти, сообщил 31 мая Oil Price.