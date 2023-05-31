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Nintendo уходит из России

Nintendo объявила о решении свернуть деятельность отделения в России

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Shutterstock

В компании Nintendo of Europe приняли решение свернуть деятельность российского отделения, игроки не смогут создавать новые учетные записи. Об этом сообщается на сайте компании.

В компании напомнили, что в начале 2022 года Nintendo приостановила отгрузку товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop перевели на техобслуживание после прекращения обработки транзакций платежными сервисами в рублях.

«В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения», — сказано в сообщении, где уточняется, что российская версия интернет-магазина Nintendo будет работать ограниченно.

«Будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию», — добавили в компании.

Ранее газета «Известия» писала, что платный ремонт приставок Nintendo в России был остановлен. Как заявили в техподдержке японского бренда, «в данный момент платно отремонтировать консоли нельзя», осуществляется лишь ремонт по гарантии для тех устройств, которые были ввезены в страну официально.

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