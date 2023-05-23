Россиянам продолжают поставлять коньяк Ararat

Алкогольная компания Luding Group продолжает поставки коньяка Ararat Ереванского коньячного завода в Россию в штатном режиме. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает «Коммерсантъ».

Как уточнили в Luding Group, контракт о дистрибуции с владельцем бренда и завода Pernod Ricard на данный момент действителен. В компании отметили, что география дистрибуции Ararat охватывает всю Россию, кроме федеральных сетей. С начала действия контракта в октябре 2021 года было реализовано более 1,3 млн литров коньяка без учета объема, поставляемого Pernod Ricard в основные сети напрямую.

Ранее глава Министерства экономики Армении Ваан Керобян заявлял, что Ереванский коньячный завод (производит коньяк «Арарат»), принадлежащий французской Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Он уточнял, что эта информация не является официальным утверждением.

После начала спецоперации РФ на Украине российский рынок покинули ряд компаний-производителей алкогольной продукции: Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman. Эксперты отметили, что после падения во втором квартале 2022 года импорт алкогольной продукции начал восстанавливаться.