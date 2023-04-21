Цифровая платформа МСП.РФ начала предлагать предпринимателям подходящие им меры поддержки

На цифровой платформе МСП.РФ заработал механизм адресного подбора услуг и мер поддержки для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В Корпорации уточнили, что проактивный режим был разработан компанией и в тестовом режиме функционировал с декабря 2022 года. Отмечается, что с помощью специального алгоритма платформа оценивает цифровой профиль бизнеса и предлагает актуальные, подходящие конкретному предпринимателю меры поддержки.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что проактивный подбор мер поддержки — это новый формат коммуникации государства и бизнеса.

«Его реализация — один из приоритетов, закрепленных в концепции создания цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. Благодаря запуску нового алгоритма теперь государство буквально само приходит к предпринимателю и показывает, чем оно готово помочь именно его бизнесу», — заявил он.

По его словам, в проактивном режиме цифровая платформа не только подбирает подходящие меры поддержки на основании профиля бизнеса, но и самостоятельно проверяет соответствие предприятия условиям получения каждой меры поддержки. Алгоритм МСП.РФ также анализирует, что может помешать пользователю получить поддержку от государства.

Отмечается, что для работы алгоритма необходимо, чтобы цифровой профиль бизнеса был активирован. Сейчас алгоритму доступна его проверка на более чем 20 основных стоп-факторов. Они предусмотрены как федеральным законодательством, так и региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими предоставление господдержки.

По итогам обработки данных Цифровая платформа МСП.РФ может сразу перейти к подаче заявки, в которую автоматически включатся известные платформе данные. Также для пользователя составляется перечень потенциально доступных мер: по ним выявлены стоп-факторы, которые нужно устранить, чтобы не получить отказ по заявке. Платформа при этом подскажет, как исправить недостатки, где получить или проверить недостающие сведения.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.