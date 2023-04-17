Россиянам назвали продукты, на которые в несетевых магазинах не изменились цены

В России ряд категорий продуктов не подорожал в марте по сравнению с февралем. Среди таких продуктов – растворимый кофе, молоко, пельмени, сигареты, алкоголь, рис и чай, а также пшеничная мука. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на данные компании «Эвотор».

Как говорится в публикации, в годовом выражении в марте цены на продукты в несетевой рознице увеличились на 11%, при этом они остались неизменными на вышеперечисленные категории продуктов. А гречка, масло (сливочное и растительное), пюре быстрого приготовления и лапша даже подешевели на 1%.

Ряд продуктов, напротив, подорожал в марте по сравнению с февралем. В их числе – майонез, сосиски, специи и пресервы из рыбы и морепродуктов.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», почти половина россиян – 47% — высказали мнение, что цены на основные продукты питания, товары и услуги в марте росли быстрее, чем в феврале. 28% опрошенных ответили, что цены росли так же, как и раньше. 5% респондентов сообщили, что медленнее. В то же время 10% не заметили изменений.