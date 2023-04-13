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Поставки в Россию еще одного датского препарата от диабета прекратят с 2024 года

Росздравнадзор: Датская компания Novo Nordisk прекратит поставки в РФ препарата от диабета «Ребелсас»

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В пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что еще один датский препарат от диабета прекратят поставлять в Россию, передает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, в ноябре 2022 года датская компания Novo Nordisk официально оповестила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата «Ребелсас» (МНН Семаглутид) с 2024 года.

За три месяца 2023 года в гражданский оборот было выпущено 9240 упаковок данного лекарства, поставки будут осуществляться до конца текущего года, указали в пресс-службе.

Препарат «Ребелсас» (действующее вещество семаглутид) был зарегистрирован в РФ в 2021 году, он предназначен для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Как отметили в Росздравнадзоре, на российском фармацевтическом рынке есть аналоги этого лекарства.

Ранее сообщалось, что Novo Nordisk прекратила поставки в Россию популярного препарата от диабета «Оземпик».

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