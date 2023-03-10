РЖД открыли на вокзалах в России собственную сеть кофеен

Государственный холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) открыл на российских вокзалах собственную сеть кофеен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас в нашей сети уже 14 кофеен, оформленных в едином фирменном стиле и работающих по единому стандарту: на Белорусском и Курском вокзалах Москвы, на вокзалах Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск-Главный, Екатеринбург, Хабаровск и других», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в кофейнях можно будет приобрести напитки и еду, например пиццу и хот-доги.

До конца 2023 года компания планирует вдвое увеличить число таких кофеен.

Ранее стало известно, что РЖД планирует приобрести в 2023 году более 600 локомотивов. Также в РЖД сообщили о временном сокращении глубины продаж билетов до 45 суток на ряд поездов дальнего следования с отправлением с 17 мая по причине работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.