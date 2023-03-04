Баррель нефти марки Brent впервые с 16 февраля стал дороже $86

Впервые с 16 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2023 года на лондонской бирже ICE поднималась до $86 за баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торгов.

Данные биржы свидетельствуют, что на 01:59 мск, стоимость Brent росла на 1,47%, до $86 за баррель. к 02:00 мск стоимость топлива осталась на этом же уровне.

Одновременно с этим фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2023 года вырос на 2,16%, до $79,85 за баррель.

3 марта сообщалось, что цены на нефть на мировых рынках стали резко падать после публикации The Wall Street Journal о возможности выхода Объединенных арабских эмиратов из ОПЕК.

16 февраля соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти продлили до конца 2023 года.