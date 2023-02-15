Казахстан пока не отправил запланированные 20 тысяч тонн нефти Германии

Вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов заявил, что казахстанская сторона пока не отправила в Германию первую партию из 20 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы 20 тысяч тонн нефти не направляли», — сказал он.

При этом Хасенов заявил, что на февраль заявлен этот объем поставок. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти.

«До конца февраля мы ограничений не видим», — отметил он.

6 февраля национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» заявил, что планирует транспортировать в феврале 20 тыс. тонн сырья по нефтепроводу «Дружба» для дальнейшей поставки в Германию.

8 февраля сообщалось, что власти Казахстана ввели запрет на вывоз нефтепродуктов из страны любым видом транспорта сроком на четыре месяца.

Также стало известно, что Казахстан за 2022 год увеличил экспорт угля в Европу на 11% из-за антироссийских санкций.