Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Казахстан пока не отправил запланированные 20 тысяч тонн нефти Германии

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов заявил, что казахстанская сторона пока не отправила в Германию первую партию из 20 тыс. тонн нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы 20 тысяч тонн нефти не направляли», — сказал он.

При этом Хасенов заявил, что на февраль заявлен этот объем поставок. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры между покупателем и поставщиком нефти.

«До конца февраля мы ограничений не видим», — отметил он.

6 февраля национальный оператор Казахстана «Казтрансойл» заявил, что планирует транспортировать в феврале 20 тыс. тонн сырья по нефтепроводу «Дружба» для дальнейшей поставки в Германию.

8 февраля сообщалось, что власти Казахстана ввели запрет на вывоз нефтепродуктов из страны любым видом транспорта сроком на четыре месяца.

Также стало известно, что Казахстан за 2022 год увеличил экспорт угля в Европу на 11% из-за антироссийских санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть