Центробанк заявил о создании нового департамента организации международных расчетов

Центробанк заявил о создании нового подразделения в структуре регулятора – департамента международных расчетов. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России. Департамент создан 15 февраля этого года. Его возглавил Михаил Ковригин, который ранее занимал пост директора департамента стратегического развития финансового рынка Банка России.

«Департамент международных расчетов будет заниматься вопросами, которые стали особенно актуальными на фоне антироссийских санкций. В частности, в круг направлений деятельности нового подразделения войдут развитие корреспондентских отношений банков России и дружественных стран, переход на взаиморасчеты в национальных валютах. Еще одно направление — расширение возможностей для трансграничных операций», — следует из сообщения регулятора.

Кроме того, ЦБ сообщил о создании департамента сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества. Последний будет упразднен до 1 сентября этого года.

Как ранее сообщало агентство РИА Новости, Россия и Боливия приступили к проведению расчетов между странами в национальных валютах – рублях и боливиано. Ранее Москва и Тегеран начали рассчитываться в нацвалютах – рубле и иранском риале.