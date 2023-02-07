Seattle Times сообщила, что Boeing сократит около 2 тыс. сотрудников в 2023 году

Американский авиастроительный концерн Boeing планирует сократить порядка 2 тыс. сотрудников в 2023 году. Об этом сообщает газета Seattle Times.

«В этом году мы ожидаем около двух тысяч сокращений. Они главным образом пройдут в финансовом департаменте и отделе кадров», — сообщили в Boeing.

Как отмечается в статье, часть функций сотрудников, которых планируется сократить, будет передана на аутсорсинг индийской IT-компании Tata Consulting Services.

Как сообщало 29 января агентство Reuters, Boeing заявил о планах нанять 10 тыс. новых сотрудников в этом году. В 2022 году концерн нанял 14 тыс. новых сотрудников. По итогам 2022 года штат Boeing насчитывал 156 тыс. работников.

Агентство уточняло, что в этом году Boeing намерен сократить некоторых сотрудников вспомогательных подразделений и увеличить число работников, которые задействованы в проектировании и производстве самолетов.

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», Boeing вычеркнул рынок России по поставкам своих самолетов на ближайшие 20 лет. Boeing в ежегодном долгосрочном прогнозе по коммерческому рынку не ожидает каких-либо поставок самолетов в Россию в ближайшие 20 лет, то есть до 2041 года. До этого же были планы по поставкам в указанный период 1,5 тыс. самолетов.