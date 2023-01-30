«Ъ»: крупные НПЗ столкнулись с частыми отказами РЖД в перевозках нефтепродуктов

Крупнейшие нефтяные компании обеспокоились, что со стороны РЖД участились отказы в провозе нефтепродуктов в восточном направлении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Крупные нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении. При этом источники издания отметили, что «вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет».

По словам участников рынка, среднее число простаивающих вагонов в отдельные дни доходило до 65% от суточной отгрузки, что достаточно критично. При этом число непринятых к перевозке вагонов лишь продолжает расти. В РЖД же заверили, что держат вопрос на контроле, обеспечивая бесперебойную доставку нефтепродуктов на Восток.

Эксперты сошлись во мнении, что проблемы с отгрузками начались еще в ноябре 2022 года. Ситуация стала серьезнее, когда значительно выросло число заявок на провозку нефтепродуктов. Кроме того, наблюдаются определенные сложности из-за низкой скорости движения составов и дефицита нефтеналивных цистерн. При этом источники газеты указали на то, что проблема может осложниться после введения 5 февраля 2023 года эмбарго со стороны Евросоюза на нефтепродукты из России.

18 января агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами российских властей сообщило, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля.