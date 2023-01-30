Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: крупные НПЗ столкнулись с частыми отказами РЖД в перевозках нефтепродуктов

close
100%
Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Крупнейшие нефтяные компании обеспокоились, что со стороны РЖД участились отказы в провозе нефтепродуктов в восточном направлении. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Крупные нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении. При этом источники издания отметили, что «вопрос неоднократно поднимался на штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, но решения нет».

По словам участников рынка, среднее число простаивающих вагонов в отдельные дни доходило до 65% от суточной отгрузки, что достаточно критично. При этом число непринятых к перевозке вагонов лишь продолжает расти. В РЖД же заверили, что держат вопрос на контроле, обеспечивая бесперебойную доставку нефтепродуктов на Восток.

Эксперты сошлись во мнении, что проблемы с отгрузками начались еще в ноябре 2022 года. Ситуация стала серьезнее, когда значительно выросло число заявок на провозку нефтепродуктов. Кроме того, наблюдаются определенные сложности из-за низкой скорости движения составов и дефицита нефтеналивных цистерн. При этом источники газеты указали на то, что проблема может осложниться после введения 5 февраля 2023 года эмбарго со стороны Евросоюза на нефтепродукты из России.

18 января агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, знакомый с планами российских властей сообщило, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ожидают падения производства на 15% из-за европейского эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть