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Bloomberg: G7 не против введения ЕС лимита цен на дизельное топливо из России

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Страны Большой семерки (G7) дали понять, что не против введения Евросоюзом потолка цены в $100-110 за баррель дизельного топлива из России, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновника.

Ранее Минфин США сообщал, что Штаты обсуждают с Евросоюзом и странами Большой семерки потолок цен на российские нефтепродукты.

«G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами», — пишет агентство.

В публикации отмечается, что Еврокомиссия выступает за потолок на уровне $100, а страны G7 выступают за более высокий лимит, так как обеспокоены возможным скачком цен и проблемами с поставками в Европе.

Источник рассказал, что стороны дискуссии с оптимизмом смотрят на возможность достижения договоренности.

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