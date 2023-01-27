«Ъ»: российские клиенты криптовалютных бирж начали покупать данные для обхода блокировок

В даркнете вдвое относительно начала 2022 года выросло число предложений по покупке зарегистрированных аккаунтов на криптовалютных биржах. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал сотрудник группы анализа угроз ИБ Positive Technologies Николай Чурсин.

По данным аналитика Kaspersky Digital Footprint Intelligence Петра Мареичева, на декабрь 2022 года количество новых объявлений о продаже готовых и верифицированных кошельков на различных криптобиржах составляло 400.

Средняя стоимость учетных данных аккаунтов (логин и пароль) составляет $50. Уже $300 стоит предложение, которое включает учетные данные с QR-кодом для двухфакторной аутентификации, полный пакет документов, на которые был зарегистрирован аккаунт, почту и Cookie (данные, которые хранятся на компьютере владельца аккаунта, по которому сайт его узнает), уточнил Чурсин.

Как отметил директор по развитию специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко, спрос создают, в том числе россияне. По его словам, в последние месяцы многие криптобиржи начали блокировать российские аккаунты или позволяют вывести деньги на карты российских кредитных организаций.

Во второй половине декабря старший аналитик компании Esperio Антон Быков предупредил, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance имеет несколько существенных рисков для клиентов из России, но не была замечена в каких-либо махинациях.