Oro: в Московском регионе отменили 23% потенциальных сделок с недвижимостью

По итогам трех осенних месяцев, 23% жителей Московского региона, планировавших покупку квартиры, отказались от приобретения недвижимости. Из них 12% отложили покупку на неопределенный срок, а 11% решили не тратить деньги на покупку жилья, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Oro.

«Этой осенью 23% жителей Московского региона, планировавших покупку квартиры, изменили свое решение: 12% отложили сделку на неопределенный срок, а 11% отказались от приобретения», — говорится в материале.

На данную динамику повлияли несколько факторов. Среди ключевых — экономическая неопределенность в стране и более пессимистичный настрой граждан касательно собственного будущего, пришли к выводу аналитики Oro.

«Россияне стали пессимистичнее оценивать будущее и сроки восстановления экономики. В 2020 году из-за пандемии решение о покупке жилья меняло 20% опрошенных», — уточняется в статье.

16 декабря эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» заявили, что жители столицы стали рассчитывать на оформление ипотечных кредитов с минимальной общей суммой займа вместо упора на минимальный первоначальный взнос. Причиной стала неуверенность граждан в собственном будущем.