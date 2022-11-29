«Вкусно — и точка» запустит аналог «Хэппи мила» в ряде российских городов с 12 декабря

С 12 декабря для посетителей ресторанов сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» в ряде российских городов запустят аналог «Хэппи мила» — детские наборы «Кидз комбо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Вкусно — и точка» запускает детские наборы с сюрпризом — «Кидз комбо». Уже с 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — сообщили в сети ресторанов.

При этом до конца января 2023 года наборы «Кидз комбо» станут доступны посетителям ресторанов «Вкусно — и точка» в 63 российских субъектах. В качестве подарка в наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами, заключили в компании.

20 сентября генеральный директор сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил об отсутствии детских наборов «Хэппи Мил» в ассортименте ресторанов из-за сложностей с поставками игрушек. В месяц требовалось минимум 2 млн штук. Произвести такие объемы на одной фабрике невозможно, так как большинство из них загружены.