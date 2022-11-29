Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Вкусно — и точка» запустит аналог «Хэппи мила» в ряде российских городов с 12 декабря

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С 12 декабря для посетителей ресторанов сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» в ряде российских городов запустят аналог «Хэппи мила» — детские наборы «Кидз комбо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Вкусно — и точка» запускает детские наборы с сюрпризом — «Кидз комбо». Уже с 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — сообщили в сети ресторанов.

При этом до конца января 2023 года наборы «Кидз комбо» станут доступны посетителям ресторанов «Вкусно — и точка» в 63 российских субъектах. В качестве подарка в наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами, заключили в компании.

20 сентября генеральный директор сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил об отсутствии детских наборов «Хэппи Мил» в ассортименте ресторанов из-за сложностей с поставками игрушек. В месяц требовалось минимум 2 млн штук. Произвести такие объемы на одной фабрике невозможно, так как большинство из них загружены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть