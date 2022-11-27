Экс-премьер Италии считает, что энергокризис грозит торговой войной между ЕС и США

Энергетический кризис в очередной раз показал, что по важным стратегическим вопросам Европа далека от согласия, а разница энергоцен и подходов в Евросоюзе (ЕС) и США грозит коммерческой войной. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Романо Проди в материале для газеты Il Messaggero.

«Энергетическая буря снова затмила европейский горизонт, продемонстрировав, что даже в этом очень важном стратегическом секторе единая политика все еще не достижима. Ни одно из обсуждаемых предложений не предлагает приемлемого решения проблемы», — написал он.

По словам Проди, перспектива предложения ЕК о потолке цены на газ на уровне €275 за МВт.ч неясна. Он назвал эту сумму в два раза превышающей рыночную. С другой стороны, отметил экс-премьер, введение более низкого потолка переместит потоки топлива на другие направления, особенно азиатские.

Также он отметил, что в ЕС озабочены решением США субсидировать национальные компании в наиболее важных секторах суммой в размере $369 млрд. По мнению Проди, эти субсидии могут привести к смещению инвестиций в сторону США и риску торговой войны между сторонами.

На этой неделе газета Politico написала, что Берлин начал готовиться к ответу Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о снижении инфляции, что может привести к торговой войне между СЩА и ЕС.