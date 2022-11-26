Зеленский: Киев хочет отправлять 10 судов в месяц в рамках своей зерновой инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на международной встрече в Киеве, посвященной запускаемой им зерновой инициативе, что Украина планирует в рамках данной программы отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым грозит голод и засуха. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не меньше 10 судов в месяц, в страны, которым грозит голод и засуха. Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — сказал президент.

Зеленский отметил, что по итогам мероприятия будет подписано совместное заявление, открытое для присоединения других участников.

На данный момент, как подчеркнул президент Украины, к инициативе присоединились более 20 стран. На первой установочной встрече уже собрано более 150 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил генсека ООН за поддержку продления зерновой сделки.

Украинский лидер во время выступления перед участниками саммита G20 предложил программу Grain From Ukraine, которая предусматривает, что поддержавшие инициативу страны будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей и передавать странам, которым грозит голод.