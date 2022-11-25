Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Минтруд предложил выплачивать компенсации сотрудникам ОПК в размере 262 тыс. рублей при переезде

close
100%
Depositphotos

В Минтруде предложили выплачивать сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) компенсацию в размере 262 тыс. рублей при переезде из других регионов страны. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на поправки к проекту постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

Министерство труда предложило субсидировать зарплаты сотрудникам ОПК, которые переезжают для трудоустройства из других регионов. При этом выплаты в размере 262 188 рублей сотрудник получит не полной суммой сразу, а по 65 547 рублей ежеквартально по факту отработанного времени. При этом в документе указано, что это необходимо сделать для уменьшения рисков злоупотребления среди граждан.

В публикации указали, что предприятиям ОПК в России требуется чуть более 3,8 тыс. сотрудников. Объем средств, направленных на стимулирование новых сотрудников, составит около 1 млрд рублей.

В документе добавили, что регионам необходимо будет утвердить перечни организаций, которым нужны сотрудники, чтобы впоследствии получить субсидии. При этом само предприятие должно быть в реестре Минпромторга и относиться к ОПК, работая на рынке не менее года. Кроме того, численность работников по штату должна быть свыше 50 человек.

23 ноября генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что западные санкции, несмотря на негативное воздействие на российскую экономику, меньше всего затронули российский оборонно-промышленный комплекс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть