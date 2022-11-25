Минтруд предложил выплачивать компенсации сотрудникам ОПК в размере 262 тыс. рублей при переезде

В Минтруде предложили выплачивать сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) компенсацию в размере 262 тыс. рублей при переезде из других регионов страны. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на поправки к проекту постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

Министерство труда предложило субсидировать зарплаты сотрудникам ОПК, которые переезжают для трудоустройства из других регионов. При этом выплаты в размере 262 188 рублей сотрудник получит не полной суммой сразу, а по 65 547 рублей ежеквартально по факту отработанного времени. При этом в документе указано, что это необходимо сделать для уменьшения рисков злоупотребления среди граждан.

В публикации указали, что предприятиям ОПК в России требуется чуть более 3,8 тыс. сотрудников. Объем средств, направленных на стимулирование новых сотрудников, составит около 1 млрд рублей.

В документе добавили, что регионам необходимо будет утвердить перечни организаций, которым нужны сотрудники, чтобы впоследствии получить субсидии. При этом само предприятие должно быть в реестре Минпромторга и относиться к ОПК, работая на рынке не менее года. Кроме того, численность работников по штату должна быть свыше 50 человек.

23 ноября генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что западные санкции, несмотря на негативное воздействие на российскую экономику, меньше всего затронули российский оборонно-промышленный комплекс.