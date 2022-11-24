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СБ Украины: вывоз активов арестованного президента «Мотор Сич» удалось предотвратить

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Служба Безопасности Украины рассказала о предотвращении вывоза элитного автопарка, оружия и антикварных вещей, находящихся в собственности президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, стоимость которых оценивается в сотни миллионов гривен, передает РИА Новости.

Ранее Служба Безопасности Украины сообщила об аресте имущества главы украинского предприятия «Мотор Сич» на $27 млн. До этого подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

«Служба безопасности разыскала активы президента АО «Мотор Сич» на сотни миллионов гривен», — рассказали в ведомстве.

По словам СБУ, это имущество пытались тайно вывезти с Украины, чтобы избежать его ареста в рамках уголовного производства. Среди изъятого имеются раритетные автомобили и огнестрельное оружие, и даже Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

В силовой структуре уточнили, что в настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

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