Россия выделит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Вице-премьер Оверчук рассказал о кредите Белоруссии в $1,5 млрд на импортозамещение

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Вице-премьер Алексей Оверчук рассказал о решении выделить Белоруссии кредит на $1,5 млрд для реализации проектов по импортозамещению. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости» на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.

Оверчук отметил, что стороны уже подписали соглашение или скоро подпишут.

«Решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. В принципе все параметры соглашения согласованы. На $1,5 млрд на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», — пояснил он.

Ранее вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщал, что Москва и Минск планируют заключить договор о предоставлении кредита на $1,5 млрд по импортозамещению в сентябре 2022 года.

До этого министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Российская Федерация дала стране отсрочку по выплате более $1 млрд по выданным кредитам на срок превышающий один календарный год. Министр указал на дружественность подобного хода с российской стороны.

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