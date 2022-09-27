ЦБ назвал трудности перехода на расчеты в валютах дружественных стран

В Банке России заявили, что переход на расчеты в национальных валютах дружественных стран сейчас затруднен. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным банка, рынки этих стран менее развиты по сравнению с рынками с «недружественными» валютами. По мнению ЦБ, многие из «дружественных» валют являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми.

Кроме того, нацвалюты дружественных стран часто более волатильны, что «существенно снижает доверие ним», считают в банке.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сотрудники, занятые на критически важных направлениях в финсекторе, останутся на своих рабочих местах в период частичной мобилизации в России. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале регулятора.

Она также подчеркнула, что это нужно для необходимой российской экономике и людям подпитки финансовыми ресурсами.