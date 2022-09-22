Премьер-министр Венгрии Орбан: антироссийские санкции нужно отменить до конца 2022 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен отменить антироссийские санкции до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Magyar Nemzet.

По информации агентства, «на встрече за закрытыми дверями» Орбан сказал законодателям, что санкции нанесли европейской экономике больший ущерб, чем российской. По мнению премьера, их отмена снизит риск рецессии и сдержит инфляцию.

Ранее Виктор Орбан заявил, что в случае отмены антироссийских санкций экономика Европы могла бы восстановиться и избежать рецессии. Он также высказывал мнение, что энергетические санкции Евросоюза «необычайны», поскольку их вводят «карлики против великана».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении СВО повлекло новые антироссийские санкций со стороны США и их союзников.