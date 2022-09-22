Лидер боснийских сербов Додик заявил о готовности перейти на оплату газа в рублях

Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях энергохолдинга «Газпром». Это касается и перевода сырьевых расчетов в национальных валютах, приводят слова лидера боснийских сербов Милорада Додика «РИА Новости».

«Мы примем те условия, которые нам озвучит «Газпром». До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с «Газпромом» мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут», — заявил Додик.

Однако для Республики Сербской важно продолжать принимать российский газ по согласованным ранее ценам. «Газпром» продолжает взаимодействовать по этому вопросу, добавил он.

«Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании «Газпром». Было озвучено, что «Газпром» также принимает на себя обязательства продолжать данную работу», — заключил Додик.

20 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский энергетический холдинг продолжает поставлять газ в Республику Сербскую по ценам действующего контракта. Стоимость топлива не подвергнется корректировкам по текущей рыночной конъюнктуре.