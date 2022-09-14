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ЕК предложит вводить потолок цен на газ в зависимости от отношений с поставщиком

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Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком. Ее слова передает ТАСС.

Ранее ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин заявлял, что в случае установки Евросоюзом потолка цен на российский газ, Москва в течение трех-пяти лет начнет перенаправить топливо из Европы в другие страны.

Новость дополняется.

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