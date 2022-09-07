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В ФРГ оценили предложение министра экономики о переводе АЭС страны в резервный режим

Оператор АЭС Isar 2 в Германии назвал технически неосуществимой резервную эксплуатацию АЭС

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Fabrizio Bensch/Reuters

Оператор АЭС Isar 2 в Германии счел резервную эксплуатацию станций, с предложением о которой выступил министр экономики Роберт Хабек, технически невыполнимой, сообщает издание Spiegel.

«Isar 2 предостерег Минэкономики от перевода станции в резерв с начала года. Предложение министерства «отправить две из трех действующих станций в «холодный резерв» в конце года, чтобы запустить их в случае необходимости, технически неосуществимо», — говорится в письме Гвидо Нотта, председателя PreussenElektra, направленного госсекретарю Минэкономики Патрику Грайхену.

Как отмечает издание, три оставшиеся немецкие атомные электростанции должны прекратить регулярную эксплуатацию в конце года, как это согласовано в «Законе о поэтапном отказе от атомной энергетики», две из них — Isar 2 в Баварии и Neckarwestheim в Баден-Вюртемберге — должны быть выведены в «операционный резерв». Работать они будут не в обычном режиме, их могут подключать к сети лишь в случае угрозы энергобезопасности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что власти изучают возможность использования трех атомных станций для производства электричества. Он указал, что в 2023 году в Германии создадут достаточное количество инфраструктуры для обеспечения страны газом, хоть и по более высоким ценам.

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