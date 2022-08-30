Курсы доллара и евро на Мосбирже упали по итогам торгов 30 августа

Курс доллара на Московской бирже 30 августа опустился ниже 60 рублей, достигнув отметки 59,94 расчетных единиц. Схожая тенденция постигла и евро — курс европейской валюты снизился до 60 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 19:00 мск, курс доллара «на завтра» опустился на 46 копеек. Своего максимума в ходе торгов американская валюта достигла днем, поднявшись до 60,57 рублей. Однако после этого последовало затяжное падение. Курс евро в моменте поднимался выше 60,8 рубля, но ближе к вечеру европейская валюта потеряла в стоимости несколько десятков копеек.

Официальный курс доллара на 30 августа составил, по оценке Центробанка, 60,3636 рубля, евро — 59,9608 расчетных единиц. 22 августа курс евро упал к доллару ниже $1 впервые с июля. В моменте пара доллар-евро падала до показателя 0,9995.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывали россиян воздержаться от приобретения зарубежной валюты. Альтернативным вариантом вложений в ведущие зарубежные валюты стал бы, по их мнению, китайский юань.