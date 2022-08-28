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Bloomberg: РФ может прекратить поставки газа в Европу на год без негативных последствий

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Jean-Francois Badias/AP

Россия может прекратить поставки газа в Европу на год без каких-либо негативных последствий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика британской компании Capital Economics Лайама Пича.

По его словам, из-за высоких цен на энергоносители Россия зарабатывает до 20 млрд долларов в квартал на продаже газа, несмотря на сокращение объемов поставок.

Цена на газ в Европе в пятницу превысила 3,5 тысячи за 1 тысячу кубометров впервые с марта. Увеличение тарифов на электроэнергию может обернуться для европейцев катастрофой.

Ранее Der Spiegel писал, что цена на газ на энергорынке Европы выросла до рекордного показателя в €340 за мегаватт-час.

По данным издания, цена на газ растет из-за того, что европейские страны боятся остановки поставок топлива из России. При этом уже с начала 2022 года его цена для Европы выросла более чем в три раза.

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