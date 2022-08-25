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Рогов: остановка Запорожской АЭС скажется на поставках электроэнергии в ЕС

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РИА «Новости»

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны Украины будет нарушен энергетический баланс и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рогова, если ЗАЭС остановит работу из-за обстрелов с украинской стороны, то будет нарушен энергетический баланс на Украине.

«И как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны – экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — рассказал Рогов.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ готова предоставить МАГАТЭ гарантии безопасности в случае посещения агентством Запорожской АЭС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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