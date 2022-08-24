Военная операция РФ на Украине. День 182-й

Адвокат Владислав Идамжапов сообщил, что планирует обжаловать следственные действия в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которые проводятся без его участия — ТАСС.
Тридцать две подстанции обесточены из-за обстрелов украинскими войсками Горловки, поселки Красный Партизан, Таганрогский пост и Пантелеймоновка остались без электроэнергии, сообщил мэр города Иван Приходько — РИА «Новости».
Заявление Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной является «очередным звеном в цепочке лжи», утверждает Мария Захарова — ТАСС.
Украинские войска за полчаса выпустили по центральному району Горловки 18 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК — РИА «Новости».
ВС Украины нанесли удар по городу Ровеньки из ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в ЛНР — ТАСС.
Пострадало здание городского МРЭО (ГИБДД), дома рядом, несколько автобусов и автомобилей.
Школа-интернат получила повреждения в Никитовском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города — РИА «Новости».
Пять человек погибли, еще 14 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики — РИА «Новости».
Два мирных жителя Горловки получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько — ТАСС.
❗️ Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ — ТАСС.
В его квартире, в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда проходят обыски. Евгений Ройзман сообщил, что уголовное дело в отношении него о дискредитации ВС РФ было возбуждено в Москве. Экс-мэр Екатеринбурга находится в своей квартире, где проходят обыски. В правоохранительных органах агентству сообщили, что уголовное дело Ройзмана возбуждено из-за видео в его Youtube-канале.
Украинские войска атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, использовав в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и два — натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК — РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире CNN, что время работает не на Украину, поэтому США предпримут все усилия, чтобы оказать ей необходимую помощь поставками оружия — ТАСС.
В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив две ракеты по городу Попасная из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN заявил, что Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение — ТАСС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о необходимости оказания дальнейшей поддержки Украине, однако признал, что это нелегкая задача, и Европа заплатит цену за помощь Киеву — ТАСС.
По его словам, поддержка Украины может длиться годами, однако «это будет иметь последствия не только в военной сфере, но и в промышленности», и добавил, что необходимо увеличивать производство.
Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал выход из порта Одессы двух судов, которые вывезут в общей сложности 46,1 тысячи тонн продовольствия — ТАСС.
Сухогруз Ganosaya с 16,5 тысяч тонн кукурузы отправится в Ливию, а судно Zhe Hai 505 доставит 29,6 тысяч тонн семян рапса в Роттердам. Выход обоих судов в море запланирован на среду.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты — ТАСС.
Он также отметил, что сложилась «угрожающая ситуация» для страны из-за отсутствия урожая.
Кислица на созванном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации по Запорожской АЭС заявил, что Киев «в целом» согласен с планом маршрута миссии МАГАТЭ для инспекции станции — ТАСС.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на созванном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации по Запорожской АЭС заявил, что Киев выступает за размещение инспекторов МАГАТЭ на станции на постоянной основе — ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил народ Украины по случаю 31-й годовщины провозглашения независимости, обещав любую помощь и отметив роль Лондона в поставках вооружения Киеву — ТАСС.
Британские дипломаты уговаривают коллег из ЕС не снижать объемы помощи Украине — ТАСС со ссылкой на Telegraph.
Оператор «Сахалина-2» попросил производить расчеты в отличной от доллара валюте — ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, обещала чаще делиться с общественностью информацией спецслужб о планируемых действиях России на международной арене — ТАСС.
Посольство России в США выразило глубочайшее негодование в связи с подходом Вашингтона к освещению убийства Дарьи Дугиной, говорится заявлении диппредставительства — ТАСС.
Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС — ТАСС.
Норвегия договорилась с Британией о поставке Украине микробеспилотников Black Hornet на сумму свыше $9 млн, сообщило норвежское Минобороны — ТАСС.
Чешские власти отвергли обвинение в адрес министра обороны республики Яны Черноховой в поддержке терроризма, выдвинутое постоянным представителем РФ при ООН Василием Небензей на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС — ТАСС.
Позиция граждан РФ о статусе Крыма станет «пропуском» на границе Прибалтики, заявили в МИД Литвы — ТАСС.
Посол Украины в Турции Василий Боднарь сообщил, что призвал Анкару оказать помощь в возвращении украинских военнопленных — РИА «Новости».
Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative — РИА «Новости».
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада предоставить Киеву более мощные системы ПВО — ТАСС со ссылкой на французский журнал L'Express.
Он отметил, что после развертывания более дальнобойных средств ПВО «Украина сможет лучше защитить атомные, стратегические и логистические центры». По его словам, это также создало бы безопасные условия для возвращения многих украинцев в страну.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти мужчины, пострадавшего при обстреле поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе — ТАСС.
Также из-за артиллерийского удара ВСУ оказались частично обесточены горловские поселки Никитовка и Зайцево. Без электричества остались 1 539 абонентов.