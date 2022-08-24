Военная операция РФ на Украине. День 182-й

8:20

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о необходимости оказания дальнейшей поддержки Украине, однако признал, что это нелегкая задача, и Европа заплатит цену за помощь Киеву — ТАСС.

По его словам, поддержка Украины может длиться годами, однако «это будет иметь последствия не только в военной сфере, но и в промышленности», и добавил, что необходимо увеличивать производство.