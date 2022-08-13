Новый министр экономики Японии Нисимура заявил о намерении сохранить доли в «Сахалине-1»

Япония хочет сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний из которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в интервью газете Nikkei заявил новый японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, который был назначен на этот пост 10 августа.

«В нашем курсе на сохранение интересов [в проектах] изменений нет», — сказал он.

Кроме того, Нисимура также отметил, что указанные проекты являются крайне важными для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

8 августа экс-министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что страна намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», принимая во внимание решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций.

Позже эксперты прокомментировали введение ограничений против инвесторов из недружественных стран.