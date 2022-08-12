Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Туристка родила сына на Эльбрусе на высоте 3,8 тыс. метров 17:53
Apple нашла способ заработать на новом разъеме в iPhone 17:52
Замужняя китаянка вымогала деньги у 18 мужчин, с которыми встречалась... 17:50
Зеленский внес в Раду законы о продлении на Украине военного положения и... 17:49
Овечкин возглавил рейтинг самых влиятельных спортсменов России 17:49
Европарламент не нашел доказательств «спонсирования терроризма» со стороны РФ 17:48
Wildberries ввел плату за возврат хрупких и крупногабаритных товаров в размере... 17:48
В турецком «Истанбуле» прокомментировали информацию о возможном переходе Дзюбы 17:47
Novartis назвала печеночную недостаточность «известным побочным эффектом... 17:44
Посол Китая заявил о рекордных объемах торговли между Москвой и Пекином... 17:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В совете потребителей Норвегии предрекли рост уровня бедности из-за цен на электроэнергию

В Норвегии заявили о возможном росте бедности зимой из-за цен на электроэнергию

close
100%
Depositphotos

Предстоящей зимой уровень бедности в Норвегии может вырасти, так как потребители будут получать огромные счета за электроэнергию. Об этом сообщается на сайте Совета потребителей страны.

Цены на электроэнергию зимой приведут к энергетической бедности, даже при увеличении субсидий на электроэнергию. Заоблачно высокие цены могут привести к тому, что еще большее число жителей Норвегии будет на грани бедности, отметили в публикации.

Глава Совета потребителей Ингер Лиз Бливеркет указала, что потребителям придется готовиться к дорогой зиме. При этом расходование средств на электроэнергию окажет влияние на тех, кому приходится тяжелее всего.
По ее словам, компенсационная схема, которая существует сейчас, будет самодостаточной по прошествии определенного времени, при условии роста цен на электроэнергию в будущем.

Ранее в пятницу телекомпания NRK, ссылаясь на представителей Ассоциации нефтегазовой отрасли королевства Offshore Norg сообщила, что Норвегия планирует нарастить экспорт газа в Евросоюз (ЕС), подключив к электричеству прибрежные платформы по добыче углеводородов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть