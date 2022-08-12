В совете потребителей Норвегии предрекли рост уровня бедности из-за цен на электроэнергию

Предстоящей зимой уровень бедности в Норвегии может вырасти, так как потребители будут получать огромные счета за электроэнергию. Об этом сообщается на сайте Совета потребителей страны.

Цены на электроэнергию зимой приведут к энергетической бедности, даже при увеличении субсидий на электроэнергию. Заоблачно высокие цены могут привести к тому, что еще большее число жителей Норвегии будет на грани бедности, отметили в публикации.

Глава Совета потребителей Ингер Лиз Бливеркет указала, что потребителям придется готовиться к дорогой зиме. При этом расходование средств на электроэнергию окажет влияние на тех, кому приходится тяжелее всего.

По ее словам, компенсационная схема, которая существует сейчас, будет самодостаточной по прошествии определенного времени, при условии роста цен на электроэнергию в будущем.

Ранее в пятницу телекомпания NRK, ссылаясь на представителей Ассоциации нефтегазовой отрасли королевства Offshore Norg сообщила, что Норвегия планирует нарастить экспорт газа в Евросоюз (ЕС), подключив к электричеству прибрежные платформы по добыче углеводородов.