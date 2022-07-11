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Иностранных перевозчиков предлагают ограничить в покупке дизтоплива в РФ

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» предложила ограничить продажу иностранцам дизтоплива в России 50 литрами. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, с такой инициативой ассоциация обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Предложение называют ответной мерой за нарушения Литвой договоренности о транзите грузов в Калининградскую область.

Уточняется, что с иностранных перевозчиков за топливо сверх лимита в 50 литров предлагают брать компенсацию по европейским ценам, которая в полтора раза выше российских. Однако в пресс-службе губернатора Калининградской области отметили, что подобную инициативу будет сложно воплотить в жизнь, не имея практического опыта и ресурсов для исполнения.

Ранее глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев заявлял, что Калининградская область не подвергнется транспортной блокаде на фоне введенных ранее санкций Запада.

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