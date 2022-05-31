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«СПБ Биржа» объявила о приостановлении торгов почти 1000 акций иностранных компаний

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

«СПБ Биржа» заявила на своем сайте о приостановлении торгов 990 акциями иностранных компаний.

«Устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются иностранные ценные бумаги, прошедшие первичный листинг на американских фондовых биржах», — отметили на торговой площадке.

В частности, торги приостановлены по акциям американской биржи Nasdaq, стримингового сервиса Spotify, китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba, фирм Boeing и Delta Airlines, материнской компании Google Alphabet, маркетплейса Etsy и других организаций.

В качестве исключения указаны обыкновенные акции иностранного эмитента Yandex N. V. класса A, депозитарные расписки The Bank of New York Mellon по правам в отношении обыкновенных акций Ozon Holdings PLC и Cian PLC, а также депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N. A. в отношении обыкновенных акций HeadHunter Group PLC.

Ранее Банк России ввел ограничение на биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями.

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