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AZUR air с 28 мая запустит рейсы в Бодрум на самолете Boeing 757 без эконом-класса

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Global Look Press

Крупнейший чартерный перевозчик AZUR air запустит рейсы в турецкий город Бодрум на самолете Boeing 757, в салоне которого будут только кресла бизнес-класса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Всего на рейсе 72 места, спинки которых полностью откидываются. Пассажирам во время полета предложат питание по ресторанному меню и напитки по барной карте.

Авиакомпания получила Boeing 757 в компоновке full business летом прошлого года. До этого самолет принадлежал отельной сети Four Seasons. Воздушное судно окрашено в черный цвет.

Рейсы будут выполняться в Бодрум из Москвы с 28 мая, с 31 мая — из Красноярска, с 1 июня — из Екатеринбурга. Пока компания летает по турецким направлениям только в Анталью из Москвы. Рейсы выполняет Boeing 767 с салоном экономического класса.

Ранее на этой неделе руководитель направления туров в Travelbelka Диля Демиденко рассказала, что летний отдых в Турции подорожал на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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