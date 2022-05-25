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В Центробанке не будут снова переносить сроки подключения банков к сервису «СБПэй»

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Первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова сказала, что регулятор больше не будет переносить сроки подключения кредитных организаций к сервису «СБПэй». Об этом она заявила в рамках встречи с Ассоциацией банков России (АБР).

Она подчеркнула, что все банки страны должны подключиться к «СБПэй» до 1 июля. Таком образом кредитные структуры к началу лета обеспечат клиентам возможность использования не только мобильных приложений банков, но и системы мобильных платежей на базе Системы быстрых платежей.

«У нас стояла дата — 1 апреля этого года. По вашим многочисленным просьбам мы ее сдвинули на 1 июля. Дальше 1 июля мы двигаться не будем», — сказал Скоробогатова.

Ранее 25 мая Скоробогатова заявила, что регулятор планирует договориться еще с двумя «туристическими» странами о приеме карт «Мир». При этом Скоробогатова не стала уточнять, о каких именно странах идет речь.

Также сообщалось, что Центробанки России и Китая обсудят использование «Мир» и UnionPay.

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