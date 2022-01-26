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Россиян предупредили о возможном росте ставок по ипотеке

Исследование «Эксперта РА»: в этом году ставки по ипотеке в РФ могут превысить 10%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Ставки по ипотеке в России в 2022 году могут превысить 10%. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», которые приводит РИА «Новости».

Аналитики агентства считают, что ипотека останется драйвером роста кредитования в текущем году, однако темпы ее роста замедлятся на фоне повышения процентных ставок, а также в связи с исчерпанием платежеспособного спроса и низких темпов роста доходов населения.

«Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%», — сказано в исследовании.

Специалисты также выразили мнение, что рост ипотечного кредитования в стране станет стимулом для совместных программ банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развития ипотеки на вторичном рынке жилья.

Ранее эксперты подсчитали, что для возможности выплачивать ипотеку в Москве, нужен доход в 104 тыс. рублей — без учета расходов на домохозяйство.

До этого сообщалось, что средний размер ипотеки в РФ за 2021 год увеличился на 25%, до 3,28 млн рублей.

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