Кудрин рассказал, когда мир пройдет пик потребления нефти

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что мир уже прошел пик потребления угля. По его словам, в течение 10 лет будет пройден пик потребления нефти.

«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли. Нам, если и не через 10 лет, придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет — это будет серьезный вызов», — сообщил Кудрин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Как отметил глава Счетной палаты, для того чтобы справиться с данным вызовом, надо закладывать инвестиции в решение задачи с сегодняшнего дня.

«В этом смысле новое правительство и новые подходы, они направлены и в части цифровизации экономики, и в части науки и инноваций», — пояснил Кудрин во время форума.

Ранее Кудрин назвал реальным введение безусловного базового дохода в России. По его словам, социальная ответственность государства перед своими гражданами в современную эпоху становится очень важной чертой.